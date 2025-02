Prefeitura de Caxias do Sul e Sine promovem Feirão de Empregos

A prefeitura de Caxias do Sul promove o II Feirão de Empregos, com vagas em diversos segmentos, no dia 22 de Março, das 8h às 16h, no Centro Administrativo Municipal. O evento ocorre por meio da parceria entre a Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, a agência FGTAS/SINE Caxias do Sul e o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda (CMTER), com apoio de entidades sindicais e instituições.

Empresas interessadas em contratar trabalhadores ofertando suas vagas de emprego deverão contatar os sindicatos. As empresas receberão um formulário para preencher e enviar para a FGTAS. As vagas estarão disponíveis no painel de vagas do FGTAS/Sine, a partir do dia 14 de março.

Os interessados deverão prestar atenção se preenchem os requisitos exigidos, anotar o código que está no início da vaga e ir à agência, a partir de 17 de março, nos primeiros horários da manhã (entre 8h e 9h) ou à tarde (entre 13h e 14h) para garantir senha de atendimento. É necessário levar documento de identidade. As empresas interessadas em participar do Feirão, mas que não estarão presentes no evento do dia 22, poderão abrir vagas que serão disponibilizadas no painel de vagas somente no dia 21 de março, após as 16h. As cartas de encaminhamento poderão ser retiradas no Feirão para entrevista posterior.