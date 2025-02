A Unicred Eleva, uma das principais cooperativas do Sistema Unicred, abriu nova Sala de Negócios em Santo Ângelo, no Noroeste do Estado. A unidade está situada no campus da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) e foi inaugurada no último dia 17 de fevereiro. Além disso, firmou compromisso em apoiar a implementação do Laboratório de Análises Clínicas da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). O espaço já está aberto ao público, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h, e atendimento personalizado. O ambiente foi pensado para atender estudantes, profissionais da Universidade e outros visitantes. Além dessa novidade, a Unicred expandiu sua presença na região ao abrir recentemente uma nova unidade no Hospital Regional Unimed Missões, fortalecendo sua parceria estratégica com a Unimed.