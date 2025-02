Caçapava tem apoio do BRDE para projetos nas vias urbanas

A prefeitura de Caçapava do Sul irá realizar fortes investimentos para qualificar o sistema de iluminação pública, obras de pavimentação e modernizar a mobilidade urbana. Através do programa Caçapava Rumo aos 200 Anos, serão destinados R$ 32 milhões em projetos de infraestrutura da cidade que se prepara para as comemorações do bicentenário, que acontece em 2031. Do total de investimentos, R$ 21 milhões serão viabilizados através de uma linha de financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Nesta quarta-feira (19), o prefeito Marcelo Spode fez questão de sancionar a lei que autoriza a operação de crédito na presença do diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Jr. Conforme o programa, os recursos do financiamento irão permitir, entre outras obras, a substituição de mais de 4,2 mil pontos de iluminação pública por lâmpadas LED, revitalização do asfalto das avenidas Lima e Silva e Presidente Kennedy, além da pavimentação de ruas e melhorias em espaços públicos.

"Através das parcerias com as prefeituras, o banco reforça a sua missão em apoiar o desenvolvimento econômico e social nas mais diferentes regiões. São investimentos que qualificam a segurança pública e os serviços prestados para a população local", destacou Ranolfo. Ao longo do ano passado e a partir do esforço para auxiliar os municípios na reconstrução após os eventos climáticos, observou o presidente, o BRDE registrou R$ 190 milhões em novas operações para o setor público considerando apenas o Estado. O volume é 96% superior ao registrado em 2023, quando as contratações com as prefeituras ficaram em R$ 97,2 milhões.

Com recursos próprios e convênios com Estado e União, o programa Caçapava Rumo aos 200 Anos prevê também a construção de um galpão de triagem de resíduos sólidos, reconstrução de pontes, cercamento eletrônico, a construção de um ginásio na Promorar e de uma nova policlínica, assim como a construção de uma rua coberta na cidade, além de fortalecer o turismo no município, que recentemente conquistou o selo Geoparque conferido pela Unesco.

O encontro contou, também, com a presença do diretor do Banrisul Consórcio, Otomar Vivian.