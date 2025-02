Com técnicas de processamento, higiene e conservação, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Passo Fundo realizou o Curso de Processamento de Frutas. Promovida em parceria com o Senar-RS, a formação recebeu agricultoras interessadas em agregar valor às suas produções. A capacitação ocorreu na recém-inaugurada nova cozinha do Sindicato, que foi ampliada e recebeu novos equipamentos. "Estamos muito felizes em ver esse espaço sendo usado pelos associados. A satisfação das participantes reforça a importância de iniciativas como essa para incentivar a diversificação alimentar, além de incrementar os cardápios nas casas das famílias agricultoras", celebrou a presidente do STR Passo Fundo, Marinês Scapini Penz.