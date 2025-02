A Sala do Empreendedor de Picada Café atende a comunidade junto à Biblioteca Pública Municipal, localizada na Rua Emancipação, 1480, no centro. Os atendimentos ocorrem às terças e quintas-feiras, mediante agendamento, que pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp (54) 3285-2320. No local, são oferecidos serviços como orientações, abertura de MEIs, emissão do Documento de Arrecadação do Simples (DAS), encaminhamento de baixa do MEI e informações sobre opções de linhas de crédito. Na última semana, representantes do Sebrae, parceiro das Salas do Empreendedor, visitaram o espaço. Estiveram em Picada Café o gerente regional da Serra Gaúcha, Gustavo Angelo Rech; o analista de políticas públicas, Elisiano Macedo Queiroz; e a analista de relacionamento com clientes, Bruna de Oliveira. Além de conhecerem a Sala do Empreendedor, eles apresentaram ao prefeito Daniel Rückert novos projetos que o Sebrae implementará em Picada Café e região em 2025.