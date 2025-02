Santo Antônio das Missões entra em emergência

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, a situação de emergência na cidade gaúcha de Santo Antônio das Missões, afetada pela estiagem. Agora, a prefeitura já pode solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

Até o momento, o Rio Grande do Sul tem 43 reconhecimentos vigentes, dos quais 19 por estiagem, 15 por chuvas intensas, cinco por queda de granizo e quatro por vendaval.

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio doSistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confiraneste linka lista completa dos cursos.

Além das perdas no campo, a estiagem afeta diretamente o abastecimento de água para uso humano e animal nas cidades impactadas pelo forte calor e falta de chuvas.