Erechim chama expositores para 26ª Feira do Livro

A prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Economia Criativa, publicou o Edital de Chamamento Público, para interessados em participar da 26ª Feira do Livro. A seleção está aberta para pessoas jurídicas, regularmente constituídas como livrarias, distribuidoras, editoras de livros ou outras pertinentes ao ramo, interessadas.

O evento acontece em de 1º a 11 de maio deste ano, na Praça Prefeito Jayme Lago. Serão 10 espaços para comercialização e exposição de materiais literários. Os interessados devem realizar a inscrição de 19 a 28 de fevereiro.

Os detalhes do edital podem ser conferidos no site da prefeitura de Erechim, na aba 'Publicações', depois em 'Editais Gerais' e 'Chamamento Público'. A exposição acontecerá a partir do dia 1º de maio, das 14h às 19h30 . A partir do dia 5, a feira começa às 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 19h30, com horários facultativos.