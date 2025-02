Sesc doa livros para cidades atingidas pela enchente

Instituições gaúchas afetadas pelas enchentes podem se inscrever, até esta terça-feira (18), para receber doações de livros para reconstruir seus acervos. A ação é uma iniciativa do Sesc do Rio Gande do Sul, que vai realizar a distribuição de cerca de 100 mil livros para escolas, bibliotecas públicas e comunitárias, além de espaços de leitura, ONGs e projetos sociais que tiveram perdas na tragédia climática que afetou todo o estado no ano passado.

São livros novos ou em bom estado de conservação de gêneros como literatura, literatura infanto-juvenil, quadrinhos, teoria literária, artes visuais, cultura, filosofia, cinema, teatro e biografias, que passaram por uma triagem, com o intuito de garantir a boa qualidade dos materiais. O montante, equivalente a 30 toneladas de literatura de diversos segmentos, é oriundo de uma doação que veio a partir de uma campanha realizada pelo Sistema Fecomércio-PR/Sesc/Senac que, durante o mês de agosto do último ano, coletou obras ao redor de todo o estado paranaense, com contribuições de editoras, gráficas e cidadãos unidos pela solidariedade.

A previsão é de que todo o material seja distribuído para as beneficiárias até o mês de abril. As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível no site do Sesc. O resultado das organizações contempladas será divulgado no dia 28 deste mês. A ação conta com o apoio da Rede de Bibliotecas do Sesc/RS. Mais informações podem ser obtidas através do email [email protected]

Com 79 anos de atuação no Rio Grande do Sul, a Instituição pertencente ao Sistema Fecomércio-RS realiza ações em 53 Unidades no Estado, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de toda a comunidade. O propósito do Sesc/RS é cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes, e todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades sistemáticas em áreas como a saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Saiba mais em www.sesc-rs.com.br.