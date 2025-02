Gramado divulga cidade em agências da região Sudeste

A Secretaria de Turismo de Gramado, em um esforço para fortalecer sua posição como referência no turismo nacional, a promoveu dois workshops de capacitação voltados aos principais agentes e operadores de viagens da região Sudeste. Ambos os eventos foram realizados no mês de fevereiro. Em Vitória (ES), no dia 10, e, em São Paulo (SP), no dia 12,os encontros contaram com a presença de aproximadamente 200 profissionais do setor.

Durante as agendas no Sudeste, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as mais recentes novidades e eventos programados para o destino, além de participar de uma exclusiva degustação sensorial do chocolate artesanal.

A programação dos workshops focou na qualificação e engajamento dos agentes de turismo, proporcionando um ambiente de troca de experiências e novas parcerias. Além disso, uma rodada de negócios destacou os principais serviços e diferenciais das empresas gramadenses que participaram do evento: Brocker, Laghetto, Turistur, Grupo Wish, Prodigy, Whyndham, Lunkes by MMC, Hotel Canto Verde, Minimundo, Castelo St Andrews e Hotel Recanto da Serra.

"Esses encontros reforçaram a importância estratégica de Gramado para o turismo nacional e evidenciaram as vantagens competitivas do destino, que se destaca não só pela qualidade de sua hospitalidade e infraestrutura, mas também pela excelência de seus produtos", afirma o secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci Reginato.