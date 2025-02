Orquestra da Univates chama novos músicos

A Orquestra Gustavo Adolfo Univates está recebendo inscrições de novos músicos. Interessados em participar do grupo sinfônico devem preencher formulário que ficará disponível para acesso no site da instituição durante todo o ano de 2025. No documento é necessário informar dados como nome, data de nascimento, e-mail, celular e endereço. Indivíduos menores de idade também devem incluir as informações de seus responsáveis legais. Pede-se que os inscritos gravem um vídeo tocando um instrumento de cordas, madeira ou metais e insiram o link do material no formulário.

Um e-mail de confirmação será enviado aos músicos selecionados, contendo informações sobre ensaios e orientações para integração ao grupo. Dúvidas sobre o preenchimento do formulário podem ser esclarecidas com o setor de Cultura e Eventos da Univates.

Em 2019 o Centro de Educação Básica Gustavo Adolfo e a Universidade do Vale do Taquari - Univates firmaram uma parceria para formar uma orquestra de referência no Vale do Taquari. Regida pelo maestro Astor Jair Dalferth, é composta por 40 músicos.

A Orquestra vem conquistando notoriedade e prestígio na região. Ela é uma grande referência cultural para o município de Lajeado, encantando o público com um repertório diversificado e envolvente.