Vale do Rio Pardo leva nove prefeitos para evento da Famurs

Uma comitiva que já conta com a presença confirmada de nove prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) irá representar a região na Assembleia de Verão da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs-RS). O evento, que ocorre no município de Xangri-Lá, desta terça-feira (19) até dia 21.

Conforme o presidente da Amvarp, Carlos Bohn, a convocação da Famurs é um evento importante, uma vez que, especialmente neste ano, marca o início do mandato dos novos prefeitos eleitos. "A assembleia terá a presença de prefeitos e lideranças de todas as regiões do estado, contará também com líderes dos governos federal e estadual, além da presença dos poderes Legislativo e Judiciário, em ambas as esferas"", ressalta. Bohn acrescenta também a importante presença dos órgãos fiscalizadores, como Tribunal de Contas, Ministério Público e a Defesa Civil Nacional e do Estado.