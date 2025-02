Ministério abre edital para estudo em bacias do RS

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH), anunciou a abertura de edital de licitação para a contratação de serviços de aerolevantamento nas bacias do Guaíba e Litorânea, áreas diretamente impactadas pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul. Tais informações serão utilizadas na realização de estudos ambientais, modelagem hidrodinâmica, controle de riscos e atualização de mapas topográficos.

Para o diretor do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria Nacional da Segurança Hídrica do MIDR, Bruno Cravo, essa iniciativa destaca principalmente o compromisso do governo em auxiliar o Rio Grande do Sul na sua reconstrução e principalmente em ações estruturantes para que essas situações futuramente sejam mitigadas. "Esses estudos vão fornecer a base para ações estruturantes que o estado vai precisar desenvolver ao longo do tempo para convivência com esses fenômenos climáticos cada vez mais severos e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional entra com um braço operacional do Governo Federal para prestar esse apoio ao estado e ao povo gaúcho.", destacou Cravo.

Os interessados podem acessar o edital completo e seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).