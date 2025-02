Uruguaiana entrega 39 termos de possepara moradores

A prefeitura de Uruguaiana, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Seharf), fez a entrega de 39 Termos de Posse para moradores de áreas da cidade que ainda aguardam regularização. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre da prefeitura e contou com a presença do prefeito Carlos Delgado, da Secretária de Habitação Melissa Mello e do Secretário Adjunto Luiz Menezes.

A iniciativa faz parte do compromisso da Administração Municipal em garantir segurança jurídica e melhores condições de moradia para a população, que aguarda a regularização de seus terrenos e agora tem em mãos o termo de posse. "Este momento simboliza a realização de um sonho para muitas famílias, que agora podem dizer que possuem seu lar com tranquilidade. Isso é cuidar das pessoas: tratá-las com respeito e dignidade", destacou o prefeito Carlos Delgado.

Os moradores compareceram no evento para receber os termos, que foram entregues pela secretária Melissa Mello, juntamente com o Secretário Luiz Menezes. "Nosso objetivo é ampliar esse projeto e proporcionar essa segurança a cada vez mais famílias, pois sabemos a importância de garantir condições dignas de moradia e aumentar a qualidade de vida das pessoas", afirmou a secretária Melissa.

A ação, segundo os integrantes do Executivo, reafirma o compromisso da Prefeitura de Uruguaiana com o direito à moradia digna, promovendo cidadania e desenvolvimento social para toda a população.