Nova Petrópolis e Picada Café preparam divulgação nacional da Tricofest

A Tricofest 2025 começa no dia 9 de maio, em Nova Petrópolis e Picada Café, e a três meses do início, os preparativos se intensificam para garantir uma divulgação impactante. No último fim de semana, foi realizada uma captação especial de fotos e vídeos que serão utilizados nas campanhas publicitárias do evento.

Ao longo de três dias, dez modelos, incluindo um pet, participaram das sessões fotográficas e filmagens em cenários icônicos das cidades, como o Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn e o Ninho das Águias. Segundo o presidente da Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café, André Fernando Schmitt, a escolha desses espaços reforça a conexão da feira com a região e valoriza os destinos turísticos locais. "Somos uma feira de malha tricot e acessórios, mas, acima de tudo, queremos que todos prosperem com o público que nos visita e se encanta com a beleza e as maravilhas de Picada Café e Nova Petrópolis", destaca Schmitt. A feira, um dos principais eventos do setor no Brasil, terá início em 9 de maio, indo até 22 de junho no Centro de Eventos.