Erva-mate de Machadinho e região ganha registro no INPI

A região de Machadinho teve o reconhecimento da Indicação Geográfica (IG), na espécie Indicação de Procedência (IP), como produtora de erva-mate, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). A indicação está publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) do dia 04 de fevereiro de 2025.

A solicitação ao Instituto foi feita em março de 2023 pela Associação dos Produtores de Erva-Mate de Machadinho (Apromate) e compreende os municípios gaúchos de Barracão, Cacique Doble, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro e Tupanci do Sul.

"A região de Machadinho tem esta proximidade com o produto erva-mate, que é uma identidade local, e isto possibilitou o desenvolvimento do setor ervateiro na região, sendo um dos polos ervateiros referência no Rio Grande do Sul pela tecnologia utilizada nos ervais, pela manutenção do trabalho com erva-mate e também pelo envolvimento com a pesquisa e o associativismo", destaca o coordenador da Câmara Setorial da Erva-Mate da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Ilvandro Barreto.

Com base na documentação apresentada ao INPI, foi demonstrado que colonos italianos, procedentes da região serrana do Rio Grande do Sul, desenvolveram a atividade extrativista de erva-mate na região de Machadinho desde a segunda década do século XX. Esse território foi ganhando notoriedade devido à quantidade e qualidade da erva-mate produzida, pois era daí que, desde os primórdios da colonização, partia a erva-mate para outras regiões. O local onde atualmente encontra-se Machadinho era foco dos primeiros exploradores por causa da abundância dos ervais que se desenvolviam à sombra das araucárias.

A cultivar da erva-mate denominada Cambona 4 teve origem em Machadinho na década de 1970. Distingue-se das demais pela maior velocidade de rebrote após a colheita das folhas, além de ampla capacidade de produção de sementes, com alto percentual de germinação, permitindo uma rápida multiplicação de seus descendentes.

A erva-mate é um ativo importante para a região de Machadinho porque contribui para o desenvolvimento territorial, com a geração de emprego e renda, além de preservar a história, os costumes e o legado de uma localidade conhecida por suas bebidas de típico sabor mais suave. De acordo com Ilvandro, os produtos são os mais variados, como a erva-mate para o chimarrão, tereré, chá-mate, cerveja, chopp, cosméticos, e tem até um Spa Ilex funcionando na região.