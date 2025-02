Hospital de Passo Fundo recebe festival nacional de grafite

Quem passar pelo Centro de Apoio do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, irá se deparar com muita cor, cultura e arte. O local, situado no centro da cidade, tornou-se uma galeria a céu aberto após a realização do Frost Walls - Festival de Grafite, ocorrido nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro.

Ao todo, 38 artistas vindos de diversos estados do país se dedicaram a grafitar as paredes do espaço com desenhos inspirados nos temas "doação de órgãos" e "tecnologias alinhadas à natureza". A criatividade tomou conta do local, que agora passa a ser um cartão-postal da cidade.

A Gerente de Marketing e Comunicação do HSVP, Danielle Batezini, afirma que o envolvimento da comunidade e dos artistas tornou o evento ainda mais grandioso. "São 38 olhares diferentes sobre temas em comum, que ficarão registrados no centro da cidade para abrilhantar e colorir as ruas, trazendo leveza e conscientização sobre temas relevantes na área de saúde", destacou Danielle.

Segundo o produtor do Frost Walls, Gabriel França de Moura, nesta semana a comunidade poderá prestigiar o Live Painting, em que os artistas irão se dedicar aos desenhos que não foram totalmente finalizados. "Como os artistas de Passo Fundo estavam concentrados em recepcionar aqueles que vieram de outras cidades, durante esta semana vamos fazer a conclusão dos painéis, então quem passar pelo local vai poder ver alguns artistas terminando seus trabalhos", detalha. Ele destaca, ainda, que o evento superou as expectativas. "Cada artista conseguiu se desenvolver da melhor forma dentro de sua temática, criando painéis bonitos, coloridos e valorizando cada um dos espaços. Também foram realizadas artes colaborativas, especialmente na esquina das ruas Paissandú e Coronel Chicuta, apresentando a visão, o estilo e o jeito de ser de cada um. Isso é enriquecedor para a cidade, projeto e artistas", ressalta.

O Centro de Apoio do HSVP está localizado entre as ruas Coronel Chicuta, General Neto e Paissandú, no centro de Passo Fundo.

Durante o Frost Walls, a equipe da Organização de Procura de Órgãos (OPO 4) do HSVP realizou uma ação de conscientização sobre como se tornar um doador de órgãos. A atividade mobilizou, ainda, doadores e receptores de órgãos a fim de reforçar, junto ao público-presente, a importância deste gesto que pode ajudar a salvar muitas vidas.