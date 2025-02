Sesc vai selecionar 60 projetos de artistas gaúchos

O Sesc/RS abriu convocatória de artistas residentes no Rio Grande do Sul para a edição 2025 do Nossa Arte Circula RS. O projeto foi criado no ano passado, como forma de apoiar na retomada da classe artística gaúcha após o episódio das enchentes, contratando profissionais da área para apresentações em dezenas de cidades do Estado. Nesta nova edição, 60 propostas serão selecionadas, entre trabalhos de música, literatura e artes cênicas. 30 municípios foram escolhidos para receber as atrações nas caravanas que ocorrerão entre abril e dezembro deste ano. Interessados podem acessar a convocatória e o regulamento no site do Sesc/RS. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro e o resultado da seleção será publicado em 14 de março.