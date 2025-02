Senar divulga edital para Programa Saúde no Campo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) anuncia a abertura das inscrições para o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para integrarem o Cadastro de Prestadores de Serviços de Promoção Social na área da Saúde, no Programa Saúde no Campo. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente no site www.senar-rs.com.br/credenciamento até o dia 10 de março de 2025. O edital completo também está disponível no site, bem como os formulários que deverão ser anexados e assinados digitalmente. As vagas são para a região rural de Erechim.

Os serviços consistem em atividades de conhecimento do território, mapeamento das propriedades e dos componentes da família, planejamento e organização das atividades de saúde, acompanhamento, monitoramento, supervisão e avaliação dos trabalhos desenvolvidos junto aos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares, por meio de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e oferta de telessaúde.

Os interessados que, ao final do processo de credenciamento, tiverem preenchido todos os requisitos exigidos no edital estarão inseridos automaticamente no banco de profissionais do Senar e devidamente credenciados para prestar serviços voltados à saúde, exclusivamente, no âmbito do Programa Saúde no Campo.

Entre as cidades de atuação estão Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Barra do Rio Azul, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, Erebango, Erechim, Faxinalzinho, Gaurama, Getúlio Vargas, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, São Valentim, Sertão, Severiano de Almeida, Três Arroios e Viadutos.