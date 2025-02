Prefeitura de Estrela cria site de empregos

Em Estrela, a busca por uma nova oportunidade de emprego está mais. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Ciência, Trabalho, Tecnologia e Inovação (SECTTI), ampliou uma plataforma online que conecta candidatos a empresas locais. Com poucos cliques, você encontra vagas que combinam com seu perfil e dá um novo rumo à sua carreira. O Conecta tem como objetivo ser mais do que uma ferramenta. Com nosso pessoal, esse sistema é um instrumento poderoso para conectar as pessoas e empresas, e com isso contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade.

É possível cadastrar o currículo de duas formas: clicando no link https://estrela-rs-conectaempresa.curriculointerativo.com.br/ ou diretamente no prédio da antiga Polar, no centro de Estrela. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30min e das 13h30min às 16h.