Restauração de acervo do Palácio Piratini será realizado pela UFPel

A parceria entre o curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Palácio Piratini, sede do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, só cresce. As instituições uniram forças mais uma vez para prosseguir com a restauração de acervos do Palácio. Dessa vez, plantas históricas, uma pintura, tecidos e porcelanas receberão a atenção da equipe de restauradores para ganhar nova vida.

Um grupo do Palácio Piratini esteve na UFPel nesta semana para dar os primeiros encaminhamentos no acordo de cooperação técnica entre as instituições, previsto para iniciar oficialmente nos próximos meses.

Nessa parceria, serão restauradas plantas históricas do Palácio Piratini, que mostram como foi originalmente pensada a estrutura, a composição e a ornamentação do prédio histórico.

Também será contemplado o restauro da obra intitulada "Proclamação da República de Piratini", de Antônio Parreiras. A peça, originalmente encomendada por Borges de Medeiros para o Palácio em 1911, figurou durante anos na entrada de sede do governo e atualmente está no 4º Regimento de Polícia Montada, em Porto Alegre. Tecidos de gobelin e porcelanas também passarão pelas mãos de professores e alunos do curso.

Nos mesmos moldes do primeiro acordo, o acervo será recebido no Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas (Lacorpi), no Campus 2 da UFPel.

A parceria entre o governo do Estado, por meio do Palácio Piratini, e a UFPel teve início em 2022, ainda dentro das comemorações ao centenário do Palácio. No primeiro projeto desenvolvido em conjunto, uma equipe do curso de Conservação da UFPel realizou a restauração de 17 pinturas de cavalete pertencentes ao acervo do Piratini.

Entre as obras recuperadas estão peças de Guido Mondin, Benette Casaretto, Leopoldo Gotuzzo, Helios Seelinger e Ângelo Guido.

Cooperação

No encontro, o diretor-executivo de gestão do Complexo Palácio Piratini, Mateus Gomes; a conservadora-restauradora do Palácio, Fernanda Rodrigues (egressa do curso da UFPel), e a historiadora Luciana de Oliveira, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS), foram recepcionados pela professora Andréa Bachettini, coordenadora do Lacorpi, e pela restauradora Keli Cristina Scolari. Também participaram da visita aos laboratórios do curso as professoras Mirella Borba, Karen Velleda Caldas, Silvana Bojanoski e o professor Bruno Norember.