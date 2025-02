Imbé oferece neste sábado teste contra hepatite, sífilis e HIV

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Rotary Club de Imbé, realiza no próximo fim de semana o projeto "Hepatite Zero", com o objetivo de mobilizar e conscientizar a população pela erradicação das hepatites. A ação acontece no sábado (8), das 9h às 16h, durante o Festival Verão Gaúcho, na Praça Lourdes Rodrigues, no Centro.

Durante a ação serão oferecidos testes rápidos de hepatites, sífilis e HIV, além de orientações sobre saúde e bem-estar. A hepatite é uma doença silenciosa que afeta mais de 2 milhões de brasileiros. A doença mata cerca de 3 mil pessoas ao dia no mundo, sendo considerada um grave problema de saúde pública.

As infecções causadas pela hepatite atingem o fígado, com alterações que podem ser leves, moderadas ou graves. As hepatites não tratadas podem evoluir causando cirrose e cânceres de fígado.