Caxias do Sul terá maior toboágua do Brasil como atração

O maior toboágua inflável do Brasil voltará às ruas de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, neste final de semana. A partir desta sexta-feira (7), as vias do entorno do Parque dos Macaquinhos serão bloqueadas ao trânsito para o começo do processo de montagem da estrutura, que será colocada sobre as faixas de rolagem na rua Dr. Montaury, entre as ruas Dal Canale e Dom José Barea.

O esquipamento tem 150 metros de descida livre, com a presença de brinquedos infláveis, atrações culturais e food trucks. O Acqua Fest ocorrerá no sábado (8) e no domingo (9), das 11h às 18h.

Os bloqueios viários visando à montagem da estrutura começam a partir das 14h desta sexta-feira, e a Fiscalização de Trânsito orientará a comunidade sobre os desvios de trânsito. Os cruzamentos das ruas Os Dezoito do Forte com Dr. Montaury, Visconde de Pelotas com José D'Arrigo e Visconde de Pelotas com Antônio Prado terão bloqueios parciais. Nos últimos dois, só será permitido o acesso de moradores locais. O cruzamento da rua Dr. Montaury com a rua Dal Canale e a Avenida da Vindima terá bloqueio total.

Na rua Dr. Montaury, a faixa de estacionamento à direita será suprimida e separada do toboágua por cones a serem colocados pela a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade. No trecho, entre as ruas José D'Arrigo e Dom José Barea, será permitido o tráfego de veículos somente ao acesso local para os moradores.

A rua Dom José Barea terá meia pista entre as ruas Visconde de Pelotas e Felipe Camarão. Fora isso, não será permitida a condução de quaisquer veículos no entorno do Parque dos Macaquinhos.