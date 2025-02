Prefeitura de Taquari receberá R$ 1,5 milhão para limpeza de arroios

O prefeito de Taquari, André Brito, assinou nesta semana, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), o Termo de Cooperação do Programa Desassorear RS. O município receberá aproximadamente R$ 1,5 milhão a serem destinados ao desassoreamento de arroios. O ato de assinatura teve a participação do secretário da Sedur, Rafael Mallmann, e do assessor de gabinete da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), Jair Muller.

Na próxima semana, uma equipe técnica do Estado estará na cidade para vistoriar, junto com a Secretaria Municipal do Planejamento, as áreas que receberão as intervenções. O valor disponibilizado refere-se, inicialmente, à limpeza do Arroio Potreiro e Arroio Pesqueiro.