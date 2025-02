A Prefeitura de Parobé, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo está com o cadastro de Agentes Culturais aberto, destinado a integrantes da área cultural e demais interessados em participar da elaboração e implementação de políticas de fomento à cultura no município. O intuito é captar, avaliar e identificar propostas culturais para realizar um amplo mapeamento das ações culturais no município, diagnosticando as esferas a serem contempladas, bem como seus valores e suas concepções mais relevantes para a produção dos editais de fomento à cultura, que contemplem segmentos como artes plásticas e visuais, dança, literatura, música, teatro, tradicionalismo, entre outros segmentos culturais. O Agente Cultural deve estar obrigatoriamente cadastrado junto a secretaria e conselho de Cultura para estar apto a participar dos processos de Leis de Incentivo à Cultura.