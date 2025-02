Levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que mais de 900 pessoas aguardam por cirurgias eletivas e mais de 800 esperam por exames como endoscopia, ressonância, tomografia, ecografia e mamografia. O secretário de Saúde e Assistência Social, Gustavo Zanotelli, destaca que a demanda é alta e muda a cada dia. "Se o município não complementar o número de cirurgias e exames disponibilizados pelo SUS, a tendência é de que a fila aumente ainda mais. Estamos organizando a questão financeira e buscando recursos para a realização de cirurgias e exames em formato de mutirões a serem feitos nos hospitais de Arroio do Meio e Estrela, por meio de convênios." As cirurgias de urgência e emergência são atendidas por meio de convênios com os hospitais de Arroio do Meio, Estrela e Lajeado. "Hoje a demanda reprimida está nos exames e cirurgias eletivas. A partir do levantamento, a secretaria se propõe a ajustar e buscar recursos para realização dos mutirões, pois entendemos que é importante o município auxiliar para que a população tenha qualidade de vida."