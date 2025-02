Prefeito de Osório requisita a volta do pagamento de royalties

O prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior, tratou sobre a volta dos royalties do petróleo ao município em reunião realizada em Brasília nesta quarta-feira (5), com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O encontro teve a participação da equipe técnica do ministério, deputados gaúchos e representantes do município do Litoral Norte.

Segundo o prefeito, a reunião foi positiva e terá seguimento junto à Casa Civil e à Presidência. "Fizeram um encaminhamento técnico, de ordem legal para fazer a regulamentação definitiva daquilo que significa a contemplação e o retorno dos royalties do petróleo ao município de Osório. É uma definição de extrema importância para a cidade. Agradecemos a todos que nos receberam e a consolidação será junto à Casa Civil e à Presidência da República", disse Bolzan Júnior.

Desde abril de 2023 o município de Osório deixou de receber os royalties do petróleo. A pauta era um dos principais assuntos a serem tratados na primeira viagem à Brasília nos primeiros dias de mandato do novo prefeito. Em 2022, último ano em que a cidade teve o repasse completo dos valores, foram R$ 29,4 milhões para a cidade do Litoral Norte.