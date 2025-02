Centro de formação do Senai é inaugurado em Venâncio Aires

Foi inaugurado nesta quarta-feira (5) o Centro de Formação Profissional Senai Frederico Closs, em Venâncio Aires. O novo espaço conta com uma área construída de 1,4 mil metros quadrados, podendo atender até 600 alunos nos turnos da manhã, tarde e noite.

Esse complexo possibilitará cursos nas áreas de metalmecânica, eletroeletrônica, automação industrial e gestão, contando com laboratórios modernos, como o Senai Lab, que aproximam os alunos da Indústria 4.0. Além disso há uma área preparada para receber as unidades móveis do Senai, permitindo à comunidade acessar outros ramos de atuação da entidade.

A diretora geral de Sesi Senai IEL, Susana Kakuta, disse que os alunos que terminam os cursos têm alta empregabilidade e que a unidade está equipada com equipamentos inovadores para os alunos. "A formação profissional é eixo de desenvolvimento em países que estão em um degrau mais alto", ressaltou. A concepção arquitetônica da escola reflete uma linguagem industrial, com paredes em blocos de concreto aparente e detalhes em chapa de metal, remetendo às áreas em que o Senai atua.

Em sua estrutura, a escola dispõe de uma usina fotovoltaica - que possui capacidade de abastecer 50% da demanda de energia elétrica do local, em pleno funcionamento - e um sistema para reaproveitamento de águas pluviais. No projeto ainda é trabalhada a redução da necessidade de climatização artificial do prédio, através de telhas termoacústicas, revestimento externo em telhas metálicas e abas nas janelas voltadas a fachada norte. Essas medidas atuam minimizando a incidência solar nas salas de aula, garantindo um ambiente interno mais confortável e energeticamente eficiente.