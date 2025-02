Lajeado confirma primeiro caso de Monkeypox em 2025

O primeiro caso de varíola dos macacos (Monkeypox) em Lajeado foi confirmado nesta quarta-feira (5). O Laboratório Central do Estado (Lacen-RS) realizou o teste, e a Secretaria Municipal da Saúde (Sesa) foi notificada. Trata-se de um morador da cidade do sexo masculino, de 33 anos.

O diagnóstico ocorreu após o paciente perceber os sintomas da doença. O resultado positivo do teste para a doença monkeypox ocorreu nesta terça-feira. O quadro do paciente é estável e ele está isolado em sua residência para monitoramento da doença. O caso não é autóctone, ou seja, foi contraído fora do estado.

Normalmente, os sintomas da doença incluem febre, dores no corpo e na cabeça, calafrio, fraqueza, linfonodos inchados (ínguas) e erupções cutâneas ou lesões de pele. A transmissão entre humanos ocorre por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados, sendo que o contato direto com as pele ou com objetos contaminados têm papel fundamental. O período de transmissão ocorre até que as lesões cicatrizem completamente e uma nova camada de pele se forme. A doença, na maioria dos casos, evolui de forma benigna e os sinais e sintomas duram de duas a quatro semanas