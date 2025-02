Nova Petrópolis comemora 50 anos da Festa do Figo

Neste final de semana, dias 8 e 9, a Sociedade Cultural e Esportiva de Linha Araripe sedia a 50ª Festa do Figo. O evento celebra e valoriza o trabalho dos agricultores que cultivam a fruta produzida em maior escala em Nova Petrópolis. As comunidades de Linha Brasil e Linha Araripe, ambas situadas ao longo da RS 235, realizam anualmente, de forma alternada, o evento de maneira cooperativa. A festa é considerada o maior evento do interior do Município e, em 2025, completa 50 anos de história. O evento conta com entrada e estacionamento gratuitos.

A 50ª Festa do Figo contará com exposição e comercialização de frutas in natura, variados produtos à base figo, produtos coloniais, chope de figo e cucas feitas na hora; feira de máquinas e implementos agrícolas, artesanato, flores, entre outros. Nos dois dias do evento haverá almoço típico, com tradicional churrasco servido à mesa, com carne bovina, suína, frango e salsichão, maionese, saladas diversas e pão, ao valor de R$ 65. O cartão para almoço deve ser adquirido na hora.

Um dos destaques dessa edição é a Caminhada da Festa do Figo, que ocorre no sábado, 8 de fevereiro. A saída e chegada serão na Sociedade Cultural e Esportiva de Linha Araripe. O credenciamento ocorre a partir das 7h e o início da caminhada às 8h. O trajeto da caminhada consistirá em 11,5 km, passando por trilhas e estradas do interior de Nova Petrópolis. A dificuldade é moderada e a altimetria acumulada é de 437 metros. Durante o trajeto, os caminhantes passarão por um pomar de figos, sendo que poderão colher figo diretamente do pé para consumi-los. Haverá também pontos com distribuição de água potável ao longo da caminhada e carro de apoio.

Em 2025, o evento também conta com uma novidade: um parque de diversões, para que toda a família possa aproveitar a festa, além de apresentações culturais e musicais. O Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein, o cantor Marcelo Serra e a Banda The Willers animam o público no sábado, 8 de fevereiro. No domingo, 9 de fevereiro, as Bandas Pandora e Brilha Som fazem a festa.

As soberanas da Festa receberão o público durante a festa, celebrando a cultura e a tradição do evento. Segundo o integrante da comissão organizadora, Jonas Gottschalk, o evento contará com mais de 400 expositores."São 50 anos de uma festa totalmente voluntária, o que representa a força de uma tradição consolidada e cultivada por diversas gerações", diz.

A 50ª edição da Festa do Figo é uma realização da Sociedade Cultural e Esportiva Linha Araripe, com apoio da Prefeitura de Nova Petrópolis, Emater e Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café.