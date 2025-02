Festival de verão acontece em Imbé neste final de semana

O primeiro Festival Verão Gaúcho acontecerá no fim de semana, em Imbé, das 10h às 18h. O evento reunirá cerca de 3 mil dançarinos, de 50 CTGs, na Praça Lourdes Rodrigues, no Centro.

As apresentações artísticas são as principais atrações, contando com uma premiação total de R$ 70 mil, pela qual os dançarinos competem nas categorias mirim, juvenil, adulta e veterana. Também acontecerão oficinas gratuitas de vaca parada, cutelaria, churrasco e chimarrão, sem necessidade de inscrição prévia.

O festival conta com o apoio da Prefeitura de Imbé, através da Secretria de Turismo (Setur), e é uma realização de O Mundo do CTG e Grupo Austral, com o patrocínio do Governo do Estado. O prefeito Ique Vedovato e o vice-prefeito Régis Cacetinho estiveram na última terça-feira (4), no Palácio Piratini, para entregar o convite ao governador Eduardo Leite. Também estiveram presentes o titular da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), Adriano Pacheco, e os diretores de O Mundo do CTG e do Grupo Austral, Juarez Júnior e Vinicius Garcia, respectivamente