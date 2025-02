Mais de 25 mil imóveis já pagaram o IPTU 2025 em cota única em São Leopoldo

A Secretaria Municipal da Fazenda de São Leopoldo informou os primeiros números referentes ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. A arrecadação da primeira cota única alcançou o montante de R$ 38,6 milhões, o que representa 33,14% do valor total lançado para esse ano. Ao todo, 25.151 imóveis efetuaram o pagamento dentro do prazo estipulado.

A arrecadação total do IPTU no primeiro mês do ano também demonstrou bons resultados, o valor apurado foi de R$ 42 milhões, um crescimento nominal em relação ao mesmo período do ano anterior. A Fazenda atribui o desempenho favorável ao planejamento realizado e a eficácia das estratégias de cobrança adotadas, explica o secretário da Fazenda, Roberto Calazans. Ele ressalta que, embora os valores recolhidos tenham correspondido às expectativas, haverá monitoramento contínuo sobre o andamento da arrecadação, tomando as medidas necessárias para garantir sua efetivação.

Após a segunda etapa da cota única e dos parcelamentos, que iniciam a partir de março, a prefeitura colocará em prática o Programa de Recuperação Fiscal (Refis). O intuito é estimular os contribuintes, através de descontos em juros e multas, a diminuir seus débitos.