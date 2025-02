Prefeitura de Caxias do Sul avança com projeto de pavimentação comunitária

A Secretaria Municipal de Obras de Caxias do Sul está com obras de pavimentação comunitária na rua Martha Valle Bassanesi, localizada no bairro Jardim Iracema, na região nordeste do município. As equipes da Coordenadoria de Manutenção Viária concluíram, nesta terça-feira (4), mais uma etapa fundamental do projeto: a terraplenagem.

A pavimentação está sendo realizada conforme os critérios estabelecidos pela por lei. Nesse modelo, a prefeitura e o Samae, são responsáveis por serviços como topografia, elaboração do projeto de engenharia, instalação da rede de drenagem e abastecimento de água, além da preparação da base da via. Já os moradores participam do processo contratando empresas cadastradas no município para a realização das etapas finais da obra.