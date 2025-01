Atrativo turístico de Gramado ficará fechado para obras

A partir da segunda-feira (3) até o dia 21 de fevereiro, o Mini Mundo de Gramado estará fechado para a visitação, visando dar continuidade às obras de infraestrutura da cidade em miniatura que integram o plano diretor e os projetos de expansão e revitalização do parque. A reabertura ao público ocorrerá com novidades no dia 22 de fevereiro.

Em 2024, o Mini Mundo realizou uma série de ações e lançou novas réplicas como parte das comemorações do seu ano 40. Neste ano, o parque segue renovando o seu compromisso com a inovação, o vanguardismo e a atenção aos detalhes, valorizando a sua essência e o desejo de criar memórias afetivas que perduram no tempo. Apesar do fechamento, a loja, que fica na área interna do parque, permanecerá aberta para atendimento aos visitantes diariamente, das 9h às 17h.



Nesse período em que permanece fechado, é possível conhecer o Mini Mundo, a sua história e atrativos por meio da websérie “Mini Mundo 40 Anos: O Legado", que pode ser acompanhada no canal do parque no YouTube do Mini Mundo.