Fábrica duplica a produção de suínos na cidade de Seberi

A fábrica da JBS dobrou a produção em sua unidade localizada em Seberi, no noroeste do Rio Grande do Sul. O incremento foi possível a partir da inauguração da nova fábrica de ração, ocorrido no mês de março do ano passado, para atender os produtores integrados de toda a região, que realizam em parceria com a empresa a criação assistida e o fornecimento de suínos.

Com um investimento superior a R$ 230 milhões feito pela companhia, a nova planta possibilitou a ampliação no campo e o desenvolvimento da suinocultura, gerando mais de 1.600 empregos diretos e indiretos na cadeia produtiva. A fábrica aumentou a capacidade de abates de 2.800 para 5.600 suínos por dia, além de triplicar a base de produtores integrados, de 120 para 360.

Com uma produção mensal de 40.000 toneladas e capacidade de armazenamento de 54.000 toneladas de cereais, a fábrica de ração gerou um impacto no campo. O investimento em unidade produtora de desmamados, creches e instalações de terminação fortalece a infraestrutura local, proporcionando mais oportunidades e agregando valor aos municípios no entorno da fábrica e para os produtores da região.