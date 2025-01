Área que foi alagada em Arroio do Meio é tema de reunião

Com o objetivo de debater o futuro da uma área de lazer em Arroio do Meio, que fortemente atingida pela enchente de maio, a prefeitura promoveu a quarta reunião comunitária do ano. O evento lotou a Casa do Museu, com a presença de líderes locais e comunidade em geral.

A vice-prefeita Andréa Susana Lange Barth deu início aos trabalhos, destacando a importância do espaço Pérola do Vale como alternativa de lazer para as famílias, assim como para a realização de eventos, principalmente voltados ao esporte. Também apresentou aos presentes as condições atuais da área de lazer pós enchente. Representante da Secretaria de Planejamento, Rodrigo Valentin, destacou que a equipe realizou um mapeamento de tudo que precisa ser feito na área.

Com o parecer dos presentes a favor da revitalização do local, foram discutidas propostas para tornar isso possível. Questões como segurança e iluminação pública foram as principais demandas levantadas. A Secretaria de Obras e o Departamento de Serviços Urbanos darão início à revitalização por meio da limpeza do local, removendo a terra acumulada na pista de caminhada, área de brinquedos e quadras de areia, além da poda e corte de árvores secas.

Após a conclusão desta primeira etapa, o objetivo é realizar um mutirão comunitário como forma de incentivar a participação ativa dos moradores na revitalização do espaço. Para isso, será formalizado um comitê, composto por representantes de diversos segmentos, que será responsável pelo cronograma das próximas etapas de melhorias, incluindo quadras, academia, caminhódromo, playground e infraestrutura em geral.