Senai vai inaugurar unidade em Venâncio Aires

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) inaugurará uma nova unidade na cidade de Venâncio Aires. A solenidade será no dia 5 de fevereiro. O novo espaço conta com uma área construída de 1,4 mil metros quadrados, podendo atender até 600 alunos nos turnos da manhã, tarde e noite.

Esse complexo possibilitará cursos nas áreas de metalmecânica, eletroeletrônica, automação industrial e gestão, contando com laboratórios modernos, como o Senai Lab, que aproximam os alunos da Indústria 4.0. Além disso há uma área preparada para receber as Unidades Móveis do Senai, permitindo à comunidade acessar outros ramos de atuação da entidade.

Em sua estrutura, a escola dispõe de uma usina fotovoltaica - que possui capacidade de abastecer 50% da demanda de energia elétrica do local, em pleno funcionamento - e um sistema para reaproveitamento de águas pluviais. No projeto ainda é trabalhada a redução da necessidade de climatização artificial do prédio, através de telhas termoacústicas, revestimento externo em telhas metálicas e abas nas janelas voltadas a fachada norte. Essas medidas atuam minimizando a incidência solar nas salas de aula.