Feirão de empregos em Canoas oferta 1.450 vagas

A primeira Mega Feira de Oportunidades de Canoas terá uma oferta de 1.450 vagas distribuídas em 23 empresas participantes confirmadas até o momento. O evento de emprego e renda será nesta quarta-feira (29), das 9h às 12h, nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, responsável pela iniciativa. Entre as funções com maior número de vagas abertas estão atendimento ao cliente por telefone (100 vagas), vendedor (100), logística (100) e atendimento ao cliente para 50 anos ou mais (80 vagas).

Para concorrer as vagas, o candidato deve apresentar um documento de identificação com foto. É recomendado ter currículo profissional atualizado e até mesmo mais de uma cópia em mãos. Caso a pessoa não tenha um histórico de experiência profissional elaborado, os atendentes ajudam no preenchimento de uma ficha no próprio local. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada. A secretaria está localizada na rua Doutor Barcelos, 969, no Centro.