Setor hoteleiro de Gramado fará feirão de empregos

A Secretaria de Inovação de Gramado está preparando uma grande Feira de Empregos voltada ao ramo hoteleiro, em parceria com a Rede Laghetto, que acontecerá em março. O evento será aberto a todos os hotéis interessados em divulgar e preencher suas vagas de emprego.

As tratativas para a feira já começaram, com o objetivo de planejar todas as etapas necessárias para que as vagas sejam preenchidas antes do início da movimentada temporada de inverno em Gramado. Segundo o secretário de Inovação, André Castilhos, trata-se de uma oportunidade para fortalecer o mercado de trabalho local, conectando empresas do setor hoteleiro com profissionais qualificados. "Queremos garantir que Gramado continue oferecendo excelência em hospitalidade, alinhada ao crescimento sustentável da nossa cidade", complementou o secretário. A data do feirão ainda será divulgada pela rede de hotéis e pela prefeitura.