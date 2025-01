Seca traz prejuízos de R$ 48 milhões a Encruzilhada do Sul

Dados da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, e da Emater apontam que as perdas causadas pela estiagem já ultrapassam R$ 48 milhões no município. Em uma reunião coordenada pela Defesa Civil, com a participação das principais secretarias de governo, foi apontada a necessidade de decretar situação de emergência no município, caso não ocorram chuvas significativas nos próximos dias.

A crise hídrica também tem impactado diretamente na educação. A Secretaria de Educação enfrenta dificuldades para retomar as aulas no dia 12 de fevereiro, uma vez que a escassez de água compromete as atividades escolares, atingindo mais de 500 alunos na zona rural.

Equipes da Secretaria de Cidadania já estão atuando nas áreas mais afetadas, como Coxilha Grande e Maria Santa, distribuindo água potável por meio de caminhões-pipa para garantir o fornecimento de água às famílias. Além disso, a Defesa Civil iniciou a instalação de duas cisternas disponibilizadas pelo governo do Estado.

A fim de reforçar o fornecimento de água à população urbana, a Agea-Corsan prevê iniciar a dragagem dos açudes até sexta-feira (31), como medida emergencial para minimizar os efeitos da estiagem. Os locais ainda serão divulgados pela companhia.