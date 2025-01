Festival dá ênfase ao Vale do Vinhedos, em Bento Gonçalves

O Festival Despertar do Vale reúne vinícolas, restaurantes, empórios, agroindústrias e estabelecimentos locais de Bento Gonçalves para celebrar, em clima de encontro cultural e enogastronômico, os vinhos e espumantes proporcionados pelo fruto símbolo da região. Em 2025, esse momento já ganhou data para ser festejado: dia 12 de abril.

Sua quarta edição é um convite para redescobrir o Vale dos Vinhedos sob outra ótica. O encontro ocorre no outono. Os estabelecimentos participantes, assim como a programação artística, serão conhecidos nas próximas semanas, mas parte da agenda está definida. Ela terá início com a realização de uma missa, às 10h30, celebrada na emblemática Capela das Almas, primeiro templo erigido no Vale, em 1880 - a atual estrutura data de 1928. Em 2024, mais de 5 mil pessoas aproveitaram para degustar os reconhecidos vinhos e espumantes de dezenas de vinícolas associadas à Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), promotora do evento.

O Vale dos Vinhedos, cuja história remonta a 1875, com a chegada dos imigrantes italianos, também é um dos distritos de Bento Gonçalves, sendo criado oficialmente em 1990. Na época, algumas atividades de turismo já aconteciam na região, e o processo se iniciou naturalmente. A rota turística começou a ser estruturada quando a Aprovale foi fundada, em 1995, transformando a região no maior destino enoturístico do país e em uma das mais importantes regiões produtoras de vinhos e espumantes do mundo.