Gramado recebe Rodeio Crioulo no mês de fevereiro

Acontece, no mês de fevereiro, a 5ª edição do Rodeio Crioulo Nacional e 3º Rodeio Crioulo Internacional de Gramado. O evento está marcado entre os dias 5 a 9 de fevereiro, no Mato Queimado, realizado pelo CTG Manotaço.

Serão cinco dias de programação campeira, artística, cultural e social, com disputas de tiro de laço, gineteada, concursos de gaita, declamação e intérprete vocal, um show tradicionalista e dois bailes. "Estamos comemorando datas importantes para Gramado e para o CTG. A cidade recém completou 70 anos de emancipação e o CTG, no dia 15 de março, vai festejar seus 70 anos de fundação", pondera o patrão do CTG, Fernando Gusen.

E as projeções se confirmam com o andamento das inscrições online para as modalidades. Ao todo serão distribuídos mais de R$ 220 mil em prêmios. Mais de 700 competidores devem cavalgar pela pista de laço do Manotaço e a estimativa de público visitante é de 12 mil pessoas. Comitivas de outros estados já estão confirmadas, com destaque para os catarinenses. A cidade de Gaspar, no Vale do Itajaí, estará representada por 20 duplas de laçadores. Os Praianos, da Região Metropolitana de Florianópolis, sobem a serra gaúcha com uma comitiva formada por mais de 15 caminhões.

A maioria dos competidores estará acampada no parque de rodeios. Muitos estarão hospedados na rede hoteleira da cidade. "Hoje em dia muito se fala em profissionalismo dos laçadores e virou prática comum que os melhores sejam patrocinados por empresários. E estes investidores também vêm para Gramado e trazem suas famílias, fomentando a economia turística", pondera o patrão.