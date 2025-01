Hospital de Erechim recebe equipamentos para hemodiálise

O governador Eduardo Leite esteve no Hospital Santa Terezinha, em Erechim, para a entrega dos novos equipamentos do serviço de hemodiálise. São 22 máquinas que foram adquiridas com o investimento de quase R$ 1,7 milhão. Também participou da entrega a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Com a aquisição das novas máquinas de hemodiálise, a instituição passará a contar com a totalidade de equipamentos necessários para a demanda de pacientes renais crônicos em tratamento no local, sem a dependência de prestadores terceirizados, como acontecia até agora. Nos próximos meses, o hospital também vai receber novas poltronas, garantindo mais conforto para os pacientes que utilizam o serviço.

Durante a cerimônia de entrega, o governador e a secretária também assinaram uma portaria em que o Estado repassa recursos extraordinários de forma complementar para hospitais públicos, em parcela única. Serão R$ 8,1 milhões no total, sendo R$ 1,4 milhão para o Hospital Santa Terezinha.

A entrega dos aparelhos da hemodiálise faz parte de uma série de investimentos do Estado no Hospital Santa Terezinha nos últimos anos, por meio das diferentes etapas já lançadas do programa Avançar na Saúde. Ao todo, os repasses somam R$ 11 milhões para a instituição para investimentos como equipamentos para o Centro Cirúrgico e para áreas como as UTIs adulta e pediátrica, aquisição de tomógrafo e obras de reforma e ampliação de unidades.

Com 182 leitos e 29 especialidades, o Santa Terezinha é uma das principais referências do Norte do Estado, em especial para 33 municípios da 11ª e 2ª Coordenadorias Regionais de Saúde, que somados abrangem cerca de 240 mil habitantes.