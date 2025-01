Esteio inicia programa voltado ao atendimento de imigrantes e refugiados

Uma solenidade realizada nesta quarta-feira (22) na Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Esteio, em parceria com a Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento, marcou a inauguração do espaço para o Programa Integrando Horizontes, que funcionará junto do Espaço Mundo, no subsolo da Prefeitura. A iniciativa será conduzida por agentes da Fundação e terá como objetivo qualificar a integração de imigrantes e refugiados que residem em Esteio.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h, com prestação de serviços como documentação migratória, encaminhamento para o mercado de trabalho, cursos, orientações e mediações de conflitos. O prefeito Felipe Costella comentou sobre a política de acolhimento do município e a importância da inauguração do local. "Essas pessoas que chegam na nossa cidade não são refugiados, imigrantes ou visitantes, mas sim seres humanos que trazem uma história de dificuldade, sofrimento e que buscam o acolhimento", afirmou.

A diretora nacional do programa, Soraya Pessino, fez uso da fala e destacou a importância de Esteio no cenário internacional como município acolhedor. "Antes de trabalhar nessa área, eu fiz uma pesquisa sobre imigração e a referência em todos os lugares era a cidade de Esteio. Esse é um município destaque na área de acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo imigrantes e refugiados", ressaltou.

A Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento trabalha pela criação de oportunidades para todos, com atuação na América Latina e no Caribe para tornar a região mais forte e pacífica. A entidade foca em comunidades mais vulneráveis, investindo recursos em toda a região.