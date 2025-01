Vale do Rio Pardo mira promoção do turismo na cidades

A Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp) realizou, na manhã desta quarta-feira, 22, a assembleia geral anual, de prestação de contas e apresentação dos novos gestores das pastas do turismo, dos 13 municípios associados. Realizado no Hotel Águas Claras, em Santa Cruz do Sul, o encontro contou com a adesão de todos os municípios. Além de secretários municipais, gestores e empreendedores da região, o prefeito de Santa Cruz, Sérgio Moraes, prefeito e vice de Vera Cruz, Gilson Becker e Ângelo Hoff, vice-prefeito de Candelária, Cristiano Becker, marcaram presença na assembleia.

Para o presidente da Aturvarp, Djalmar Ernani Marquardt, a recepção com casa cheia, aliada a participação de prefeitos e vice-prefeitos, denota um grande interesse das novas administrações para com o turismo regional. Marquardt revelou ainda assim como a ação, que tem como foco publicizar os empreendimentos e destinos turísticos regionais, os municípios que tiverem bons projetos na área do turismo devem trazer estas propostas para que a Aturvarp seja parceira na execução destas iniciativas.

O vice-presidente da Aturvarp, Flávio Wunderlich, ressaltou a importância da participação coletiva na campanha promocional da região. "Nosso grande projeto em andamento é o 'Viva Esta Experiência', que precisa ser promovido para dar corpo a nossa divulgação. Por isso se tem uma necessidade de aumentar nossos recursos, pois a entidade está habilitada para receber qualquer tipo de verba, os municípios podem ser parceiros na captação destes recursos também", sublinha o vice-presidente.

No que se refere a recursos, o presidente informou que uma comissão interna está estudando novas formas de qualificação dos municípios, quanto às contribuições financeiras para a entidade. Jã em nome dos chefes do Executivo da região, o prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes, saudou a todos os convidados durante a assembleia da Aturvarp. Moraes disse ainda que o Vale do Rio Pardo tem um potencial turístico muito forte, com muitos atrativos, uma rede hoteleira profissional, eventos e belezas naturais. "Precisamos fazer propaganda do que somos, é preciso gritar nossas atrações e turismo, para que todo mundo ouça", complementa.