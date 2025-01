Sinduscon e prefeitura de Santa Cruz do Sul alinham demandas

O Escritório Regional Vale do Rio Pardo do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) realizou uma reunião-almoço, que contou com a presença do prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Ivan Moraes, e do vice-prefeito, Alex Knak. Durante o encontro, foram discutidas as principais demandas do setor da construção civil na região, com foco no desenvolvimento econômico e na eficiência administrativa.

Representando cerca de 40 empresas e profissionais do setor da construção, a entidade apresentou como a principal prioridade, a simplificação e revisão do Plano Diretor e do Código de Obras. "São pontos cruciais para o setor, que precisam de um direcionamento estratégico mais claro e de ajustes técnicos que facilitem a aprovação de projetos e contribuam para estimular o crescimento econômico do município", disse vice-presidente do Sinduscon-RS e coordenadora do Escritório VRP, Giulia Tolotti,

O encontro também foi marcado pelo compromisso da entidade em ser parceria do Poder Público e colaborar ativamente na formulação de políticas públicas que promovam o crescimento sustentável de Santa Cruz do Sul. "Mais do que apresentar pedidos, estamos aqui para contribuir com nossa expertise e trabalhar juntos pelo desenvolvimento do município", enfatizou Giulia.