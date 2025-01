Corsan/Aegea apresenta plano para retomada das obras nas redes de esgoto em bairros de Venâncio Aires

Reunir-se com os moradores dos trechos que vão receber obras para remoção da rede de esgoto sanitário para detalhamento das obras é uma das novidades apresentadas pela empresa Aegea Corsan, durante reunião da prefeitura de Venâncio Aires para apresentação do cronograma de retomada dos trabalhos. O gestor de relações institucionais da instituição, João Batista Corin, esteve com o prefeito Jarbas da Rosa e a secretária de Planejamento e Urbanismo, Deizimara Souza, para apresentar também o calendário e mapa das ruas que integram essa retomada.

As obras de abertura das vias para construção das redes de tratamento de esgoto estavam paradas desde 2020, quando a empresa terceirizada pela Corsan suspendeu os trabalhos. Depois disso, em 2021, a prefeitura intensificou a fiscalização dos trabalhos de reparo e conserto dos pontos que passaram pelas obras. Para a retomada das aberturas das vias, prevista para o primeiro semestre deste ano, a empresa indica que o processo teve evolução e deve gerar menos transtornos aos moradores e ao trânsito nos trechos.

Outro compromisso assumido pela Aegea Corsan, é a projeção de que o período entre a abertura da via e a recolocação da pavimentação retirada, seja de até 15 dias. Os trabalhos de construção das redes de tratamento do esgoto seguem o Marco Regulatório de Saneamento Básico que estipula até o ano de 2033, pelo menos 90% das residências estejam com o sistema. Em Venâncio Aires, conforme dados da empresa apresentados no encontro na prefeitura, 35% já foram executadas.