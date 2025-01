Reforma da Casa de Cultura de Santa Maria apresenta avanços

Desde setembro do ano passado, os santa-marienses acompanham a movimentação de equipes que trabalham na reforma do prédio histórico da Casa de Cultura, no Centro de Santa Maria. As intervenções estão na fase de concretagem da escada interna, e também serviços referentes à ligação de esgoto e de água na edificação.

A arquiteta Lidia Rodrigues, da Secretaria de Urbanismo e Projetos, explica que a escada que liga o térreo ao primeiro pavimento é deslocada do eixo da escada que liga os demais pavimentos. Por isso, na reforma será executada uma nova escada que alinhará essa descida em um único sentido, facilitando a saída, para melhor locomoção das pessoas.

No início da reforma, um dos primeiros serviços a serem realizados na edificação seria a remoção e a instalação do novo telhado, e o início da revitalização da fachada, que engloba também o reboco externo e as esquadrias tombadas. Porém, ⁠visando manter e preservar a originalidade do telhado, está sendo proposto um redesenho na arquitetura e, só após o serviço será realizado

O antigo Palácio da Justiça, atual Casa de Cultura de Santa Maria, datado da década de 1940, é um bem tombado desde 2009 como patrimônio histórico e cultural do município e consiste em um prédio estilo art déco, de grande porte. O local foi interditado em 2015 por necessitar de melhorias estruturais, porém, o projeto de reforma só teve início em 2022.

A empresa que toca a reforma é a Arquium Construções e Restauro Ltda. tem como responsável técnico o arquiteto Edegar Bittencourt da Luz, que tem no currículo o restauro de edificações históricas, como o Mercado Público de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mário Quintana, o Palácio Piratini e o Castelo de Pedras Altas. O arquiteto possui reconhecimento no Estado como o mais qualificado arquiteto especialista em restauração de bens históricos e culturais.

O investimento é de mais de R$ 6 milhões com recursos próprios do município. O prazo para execução do restauro é de 360 dias.