Samae inicia nesta segunda-feira as obras para implantação de macrodrenagem na região da Perimetral de Caxias

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul inicia, nesta segunda-feira (20) nova fase da obra de implantação da macrodrenagem que contempla uma área total de 370 hectares, num trecho da avenida Perimetral Bruno Segalla. Por isso, o trânsito terá alterações, sendo a principal delas o bloqueio da pista sul da Perimetral Sul, no sentido bairro-BR-116, no trecho entre o entroncamento da avenida Salgado Filho, até a rótula da avenida São Leopoldo.

O superintendente de planejamento e obras do Samae, engenheiro Leonério de Castilhos, explica que a Perimetral será bloqueada para duas operações distintas: a travessia da galeria e a implantação de uma rede de macrodrenagem. Esse cruzamento da rede pela via foi programado para ser realizado neste período das férias escolares, quando o fluxo de veículos é menos intenso. O gerente complementa que esta segunda fase terá duas etapas: a primeira com o bloqueio da Perimetral sentido bairro-BR-116; depois, com o bloqueio no sentido oposto e liberação da via a ser trancada na próxima segunda-feira. A previsão de conclusão dessa fase é de até 30 dias.

O diretor-presidente do Samae, João Uez, ressalta que o investimento total na obra é de R$ 7,4 milhões para implantação de 615 metros de tubos. Atualmente, é finalizada a fase 1 da obra, num trecho da Perimetral Sul e no interior de um lote localizado na rua Erna Sirtoli Uez. A empresa tem prazo de até 360 dias para realizar os serviços