Parque Estadual do Tainhas recebe evento ciclístico

Ocorre neste fim de semana a 8ª Volta Ecociclística do Parque Estadual do Tainhas. O evento, organizado pelo atrativo dos Campos de Cima da Serra e Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura acontece neste domingo (19), entre os municípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul.

Unindo esporte, turismo ecológico e conscientização ambiental, a Volta espera receber aproximadamente 300 ciclistas, que irão percorrer um trajeto de 23 quilômetros incluindo os tradicionais circuitos Passo do S e Passo da Ilha e uma travessia pelo rio. "Este ano o Parque Estadual do Tainhas comemora 50 anos e temos muito orgulho em fazer parte dessa história. A Volta Ecociclística é uma grande oportunidade para celebrar a data", comenta Sandra Ferraz, gerente-geral do parque.