Reunião em Santa Cruz do Sul tenta achar soluções para reduzir tempo de espera para cirurgias via SUS

Para buscar uma solução em relação ao longo tempo de espera na fila do SUS em Santa Cruz do Sul, o prefeito Sérgio Moraes convidou a secretária de Estado da Saúde, Arita Bergmann para uma reunião na cidade. Ela esteve presente, junto com lideranças locais e a direção dos hospitais Santa Cruz e Ana Nery

Um panorama da saúde no município, com números referentes a situação financeira dos hospitais e volume de recursos aportados por cada esfera de governo, foi apresentado pelo secretário de Saúde, Rodrigo Rabuske. Ele ressaltou que 33% do orçamento é aplicado em saúde pública, o que vai muito além da obrigação legal, que é de 15%. "É muito importante que a comunidade saiba que as filas são gerenciadas pelo Estado, então o município contribui com esse valor e muitas vezes o recurso é aplicado para o cidadão de forma regional. Já passou do momento de mostrarmos que não adianta Santa Cruz pagar a conta e não conseguir atender a comunidade santa-cruzense", disse.

A regulação das cirurgias é feita pelo governo do Estado, que organiza os atendimentos conforme urgência, demanda e estrutura. O que Santa Cruz do Sul busca é que o atendimento faça jus ao montante investido. "A porta de entrada do Hospital Santa Cruz, que é o nosso Pronto Atendimento, recebe recursos federais, estaduais, mas recebe ainda mais recursos municipais e atendeu em 2024, 444 municípios do Rio Grande do Sul", explicou Rodrigo.

Um grupo de trabalho com representantes do governo do Estado, prefeitura, MP, hospitais e vereadores foi criado para dimensionar o quantitativo de consultas e cirurgias em fila de espera. Será feito, também, o levantamento dos custos e a capacidade de atendimento dos prestadores para fazer frente às necessidades.